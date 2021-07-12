«الصحة» تؤكد دعم القيادة السياسية فى مصر لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن موافقة مصر للانضمام إلى اتفاقية الـ"AMA" لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية، بهدف توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان والدكتور ميشيل سيديبيه، مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بوكالة الدواء الإفريقية AMA، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وبحضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مديرة المكتب الفني للوزيرة ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، والدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والمسئولة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، الدكتورة مارجريت أجاما.

وأعربت وزيرة الصحة والسكان عن ترحيب مصر بانضمامها لاتفاقية الـ"AMA"، والتي بدأ العمل عليها خلال ترؤس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي عام 2019، موضحة أن الوكالة استطاعت في شهر أغسطس 2019 البدء في التوقيع على الاتفاقية من قبل الكثير من الدول الإفريقية، لافتة في هذا الصدد إلى أهمية انضمام مصر لتلك الاتفاقية انطلاقًا من دورها المحوري في القارة الإفريقية خاصة في مجال تصنيع الدواء.

وأكدت الوزيرة دعم القيادة السياسية في مصر لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية "AMA"، والتي من المقرر إقرارها خلال القمة الإفريقية القادمة، من قبل قادة الدول الإفريقية، لافتة إلى أن مصر تسعى لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة بالقاهرة.

وتابعت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول وتسجيل وتسعير الأدوية بين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تشجيع الحكومات في الدول الإفريقية على زيادة الاستثمار في مجال تصنيع الدواء، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أظهرت مدى أهمية امتلاك الدول القدرات التصنيعية والتشريعية في مجال الأدوية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر ستعمل من خلال الـ"AMA" على أن تصبح صرحًا كبيرًا يخدم الشعوب الإفريقية وإمدادها بالأدوية ولقاحات فيروس كورونا التي يتم إنتاجها محليًا في مصر بعد تحقيق الاكتفاء المحلي حسب الاتفاقيات الموقعة، مؤكدة أهمية نمو وتطوير الصناعات الدوائية في القارة الإفريقية.

كما أثنت الوزيرة على مجهودات الدكتور ميشيل سيديبيه، مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بوكالة الدواء الإفريقية AMA، لإتمام تلك الاتفاقية وإقرارها بحلول شهر فبراير المقبل، وذلك بفضل خبراته على مدار 10 سنوات مضت في وكالة (UNAIDS) التابعة للأمم المتحدة وقيادته المنظومة الصحية بإحدى الدول الإفريقية، مرحبة بزيارته لمصر والوفد المرافق له، والتي سيزور خلالها مصانع شركة فاكسيرا للتعرف على التجربة المصرية في إنتاج اللقاحات، وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى مدينة الدواء المصرية والتي تعد أحد الصروح الكبيرة لتغطية احتياجات مصر ودول القارة الإفريقية من الأدوية.