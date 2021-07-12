الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «ايزيس الشرق» 4 أيام بمسرح أوبرا القاهرة والإسكندرية

عرض ايزيس الشرق
عرض ايزيس الشرق

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض "إيزيس الشرق" تصميم وإخراج كريمة بدير لمدة أربعة أيام بالقاهرة والاسكندرية وذلك في الثامنة مساء الأربعاء والخميس 14 ، 15 يوليو  على مسرح النافورة ومساء السبت، الاحد 17 ، 18 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية "  .

وتؤدي الفنانة فاطمة محمد على صوت روح إيزيس ويتناول العرض اسطورة تزاوج جب إله الأرض ونوت إلهة السماء لميلاد إيزيس و أوزوريس، نفتيس وست وتزاوج الإله إيزيس وأوزوريس وتزاوج ست ونفتيس وبعد معرفة نفتيس أن الإله ست غير قادر على الإنجاب ذهبت إلي الإله أوزوريس لإنجاب أنوبيس ملك الموت ولخوفها من ست تركت أنوبيس بين الكلاب وتلقى الرعاية من إيزيس وأراد ست أخذ حكم مصر من أوزوريس فقام بحبسه في التابوت و بحبسه يحدث خسوف للقمر وترقص البنات الحور للقمر ويولد أنوبيس ويعاون إيزيس في رحلة كونية عبر الزمان والمكان لجمع أشلاء أوزوريس من خلال زيارة البلاد وعرض تراثها ورقصاتها وطقوسها.

ويؤدى الشخصيات ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال  - عبد الرحمن دسوقى - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدى - فاطمة الشبراوى - حسين رشاد وأعضاء فرسان الشرق ، تصميم الملابس والديكور إهداء من أنيس إسماعيل ، أشعار محمد زناتى ، إعداد موسيقى محمد مصطفى ، إضاءة رضا إبراهيم وتنفيذ الديكور المهندس أحمد زايد والملابس المهندسة هالة محمود .

يذكر أن فرقة فرسان الشرق تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت قد أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً .

وزارة الثقافة سيد درويش الملا التراث المصري أوبرا الإسكندرية فاطمة محمد علي مسرح سيد درويش فرقة فرسان الشرق للتراث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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