لضبط المتهم.. الأمن يفحص فيديو لـ «توكتوك» دهس سيدة في كفر الزيات

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول قيام "توكتوك" بدهس سيدة وسط الشارع.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو مدته 10 ثوانٍ يظهر فيه قيام طفل بدهس سيدة بـ"توكتوك" أمام المارة فى الشارع بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

- تفاصيل الفيديو

وظهر فى مقطع الفيديو المتداول، السيدة وهي تحاول عبور الشارع وتنظر يسارًا فى اتجاه السيارات، ثم خلال ثواني يأتي "توكتوك" طائش يقوده طفل عمره 16 عامًا من الاتجاه العكسي بسرعة جنونية، وتحاول السيدة الابتعاد عنه إلا أنه يدهسها ويفر هاربًا، وسط حالة من الذهول وسط المارة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بصورة واسعة، منددين بإصابة السيدة بعدة جروح وكسر فى الذراع والفقرات و30 غرزة فى أماكن مختلفة من الجسد، ومطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع قوانين لقيادة مركبات "التوكتوك" فى الشوارع، للحد من هذه الأزمة.

-عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.