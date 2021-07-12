الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الرياض: إعدام سعودي في القصيم قتل مصريا

إعدام
إعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، إعدام مواطن سعودي بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، تنفيذا لحكم القتل قصاصا، نتيجة قتل الجاني مواطن مصري الجنسية.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية: "أقدم عبدالعزيز بن جزاء بن عبد الله الحربي -سعودي الجنسية- على قتل فتحي محمد محمود عوض -مصري الجنسية- وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت إلى وفاته"، مشيرة إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته".

وأضافت الداخلية: "بإحالته (الجاني) إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأردف البيان: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، اليوم الإثنين 2 ذو الحجة 1442 هـجري (الموافق 12 يوليو)، بمحافظة الرس في منطقة القصيم".

واختتمت وزارة الداخلية السعودية بيانها قائلة "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

كانت بداية الحادث عندما قتل الشاب المصري فتحي محمد محمود عوض بتاريخ 22/ 7/ 2017، على أيدي شباب سعوديين بمدينة الرس التابعة لمنطقة القصيم، وجاء مقتل الشاب وإصابة شقيقه على أيدى سعوديين، بعد اعتراضهم على تدخينهم داخل السوبر ماركت.

وألقت الشرطة السعودية، القبض على الجناة في زمن قياسي، وأجرت النيابة السعودية التحقيقات، واعترف الجناة بالجريمة، وتم التصديق على اعترافهم بعد مواجهتهم بالاتهام، وما التقطته كاميرات المحل التى سجلت الأحداث وعملية القتل وفحص الطب الشرعي الجثة، وانتهى من تشريحها بعد الكشف المبدئى من قبل الأطباء السعوديين.

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