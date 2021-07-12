اتحاد الغرف السياحية يوقع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة

خلال توقيع اتفاقية جديدة

وقع الاتحاد المصري للغرف السياحية، أمس، التعاقد والاتفاق مع نفس بيت الخبرة الإيطالي العالمي الذي أعد الاستراتيجية السابقة ليبدأ بيت الخبرة بناء على هذا الاتفاق في تحديث وتطوير الاستراتيجية السابقة بناءً على المتغيرات العديدة المحيطة بصناعة السياحة في مصر وأيضا تطورات السياحة العالمية.

وقع الاتفاقية كل من أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية مع رافائيلي جورو ممثل بيت الخبرة الإيطالي.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني قد استقبلا رئيس فريق العمل ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية تمهيدا لانطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة بحضور عدد من مسئولي الوزارتين والمستثمرين، وذلك في إطار انطلاق جهود تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تم إعدادها من قبل في عام ٢٠٠٩ وحالت ظروف القطاع السياحي دون تطبيقها أو الاستفادة منها.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أهمية العمل علي تحديث مكونات الاستراتيجية السابقة التي أعدها بيت الخبرة عام٢٠٠٩ واستكمالها لمراعاة المستجدات السياحية سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها و الجديدة .. وأوضح الوصيف أنهذا الجهد المتميز يتم ربما للمرة الأولي علي هذا المستوي بالتعاون الوثيق بين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص .. مشيرا الي انه سيتم تمويل هذه الخطوة المهمة من اتحاد الغرف السياحية والغرف وتبرعات عدد من المستثمرين السياحيين لإيمانهم بأهميتها.

واضاف رئيس أتحاد الغرف السياحية ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد وافقعلي تحديث الاستراتيجية الوطنيةللسياحة خلال احدي لقاءاته بالمستثمرين السياحيين معتبرا انها جهد مهم يساند وبقوة جهود الدولة الحثيثة لتطوير صناعة السياحة وتذليلكافة العقبات أمام جهود وضع مصر في مكانتها المستحقة علي خريطة السياحة العالمية و تحقيق انطلاقة سياحية قوية تزيد من مساهمةهذه الصناعة المهمة في زيادة الدخل القومي المصري ، واشار الوصيف الي ان رئيس الوزراء طالب بان يساهم القطاع الخاص السياحيفي تمويل تحديث الاستراتيجية لمردودها المهم علي القطاع وجميع العاملين به.

وأوضح أحمد الوصيف أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار رحب كثيرا بإعادة إنتاج تلك الإستراتيجية وتحديثها والعمل الفوريعلى وضعها وإطلاقها معتبرا أنها تتواكب مع الخطة الوطنية للدولة لتنمية وتطوير صناعة السياحة بشكل موسع وتعد عنصر دعم قوي لجهودالدولة في تطوير السياحة و تسويقها وترويجها ..

وأوضح الوصيف ان الاستراتيجية بعد تحديثها ستساهم في وضع خطة متكاملة لتطوير كافة الأنشطة والمنتجات السياحية بمصر والتراثالإنساني والحضاري والثقافي والبيئي بمصر .. ووضع توصيات مهمة لتطوير أنظمة العمل بالمشروعات السياحية والبنية التحتية بها وتطويرالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة التأثيرات الإيجابية للسياحة بعدة مجالات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وصولا في النهاية إلىتحقيق هدف رئيسي وهو الوصول إلى صناعة سياحة ناضجة ومتطورة ومستدامة تساهم بشكل قوي في دعم الاقتصاد القومي المصري.