لصرف تعويضات الملكية.. تنفيذ أعمال الرفع المساحى لدائرى فاقوس

تواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال الرفع المساحى لبعض الطرق المهمة بالمحافظات، بالإضافة إلى أعمال تقييم تعويضات المشروعات القومية ومنها مشروعات الطرق والكبارى، وصرف التعويضات للمتضررين من أعمال نزع الملكية للمشروعات وفق قواعد محددة بحسب الشخص أو المؤسسة وحجم الضرر الواقع على كل طرف أولها بطريقه المقارن.



صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات

وبدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، رفع الأعمال المساحية على الطبيعة لمشروع دائري مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية،بطول سبعة كيلو متر وعلى مساحة 40 فدان، تحت إشراف مديرية المساحة بالشرقية، وذلك فى إطار تقدير وصرف تعويضات وأعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال المشروع، بجانب متابعة سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة من خلال الهيئة المصرية.



تعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة

من جانبه قال المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إنه يتم صرف تعويضات وأعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير والإنشاء لمختلف الطرق والمشروعات، بالتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختصة ووزارة الموارد المائية والرى من خلال الهيئة المصرية العامة للمساحة.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة المواردالمائية والري، تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة.

كما تقوم بتحديد آلية صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى مع بعضهم البعض.