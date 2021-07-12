في ذكرى ميلاده.. كيف كانت علاقة مظهر أبو النجا بعادل إمام؟

اشتهر الفنان الراحل مظهر أبو النجا بعبارة "يا حلاوة" ودخل قلب كل من شاهده سواء على خشبة المسرح أو السينما والتلفزيون بسبب بساطته وخفة دمه، وتستعرض "الدستور" معلومات وتفاصيل عنه في ذكرى ميلاده الـ81 حيث ولد في 12 يوليو عام 1942.

كواليس لقائه برشدي اباظة واسماعيل ياسين

تعاون مظهر أبو النجا مع الفنان الراحل رشدي اباظة في فيلم "حكايتي مع الزمان" وتحدث مظهر عن لقائه برشدي اباظة في أحد اللقاءات قائلاً "تعلمت من رشدي أباظة الجدعنة والشهامة"، اما عن اسماعيل ياسين فقال "قبل شهرتي قابلت اسماعيل ياسين وطلبت منه أمثل فرد علي قائلًا "أذهب للأستاذ أبو السعود الأبياري وقل له إنك من طرفي الفعل ذهبت وعندما تحدثت مع الأستاذ أبو السعود الأبياري رد علي قائلًا "أيوه إسماعيل ياسين وصاني عليك" ولذلك تعلمت من اسماعيل ياسين الوفاء بالوعود".

سر حب الزعيم عادل امام له

كانت هناك صداقة من نوع خاص تجمع بين مظهر أبوالنجا والزعيم عادل إمام، حيث كان الفنان مظهر أبوالنجا من القلائل الذين لديهم القدرة على إضحاك الزعيم عادل إمام وفي أحد اللقاءت قال مظهر أبوالنجا عن عادل إمام "أثناء تصويري مع عادل إمام أحد الأفلام حدثني أحد العاملين معنا، قائلًا: "هو عادل إمام مش بيقفل عليك" لم أفهم كلماته، ولكني ذهبت لعادل إمام وقلت له إنت مش بتقفل عليا ووقتها ضحك وفي الحقيقة هو إنسان مهذب ويفهم الشخص الذي يتحدث معه جيدًا، وهذا الموقف هو السبب في صداقتنا فأنا أقرب الناس إليه بعد سعيد صالح".

سر عبارة يا حلاوة الذي اشتهر بها

اشتهر مظهر أبو النجار بعبارة "يا حلاوة" والذي قالها في فيلم "شياطين إلي الأبد" الذي شارك فيه بجانب النجوم عادل امام وناهد شريف وصفاء أبو السعود، كانت هذه الجملة بمثابة تأشيرة دخول مظهر ابو النجا قلوب محبيه من خلال السينما حيث اقترح عليه وقتها المخرج محمود فريد ان يكون له لازمة داخل احداث الفيلم وعرض عليه عدة كلمات يختار من بينهم وهم "يا خرابي و ياما ويلهوي ويا حلاوة" ليختار مظهر أبو النجا عبارة "يا حلاوة" والفيلم وقتها حقق نجاح كبير في بداية السبعينات وحيث خرج الجمهور يردد عبارة "يا حلاوة" وبسبب هذه الجملة تعاقدت على ثلاث أفلام دفعة واحدة بعد هذا الفيلم.