الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار الدولار وسط مخاوف بسبب جائحة كورونا

الدولار
الدولار

استقر الدولار مقابل معظم العملات اليوم الإثنين، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بفعل مخاوف
بشأن الجائحة، فيما ينتظرون أيضا المزيد من المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي قبل اتخاذ خطواتهم التالية.
وفي ظل حساسية السوق الشديدة لأي حديث عن تقليص مبكر للتحفيز، ستحظى بيانات التضخم الأمريكية بمتابعة عن كثب غدا الثلاثاء قبل شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، يومي الأربعاء والخميس.

وارتفع اليوان الصيني قليلا عند 6.4735 مقابل الدولار، إذ صعدت الأسهم والسندات الصينية.

وفي الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار 0.01 بالمئة مقابل سلة من العملات.

واستقر اليورو مقابل الدولار.

وبلغ الين الياباني، وهو ملاذ آمن، 110.07 ين للدولار، مقابل أعلى مستوى له في شهر يوم الخميس عند 109.535.
 

ولم يطرأ تغير يذكر على العملات المشفرة، إذ بلغت بتكوين 34 ألفا و431 دولارا وإثر 2154 دولارا.

وفي سياق متصل، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي الأربعاء عند مستوى 301ر0 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الثلاثاء.

و قال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.415 دينار كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 325ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى نحو 0.003 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

و مؤشر الدولار على مسار تحقيق مكسب أسبوعي آخر بنحو 1%، والارتفاع هو الرابع في خمسة أسابيع، وربح المؤشر 0.1 % خلال الجلسة وبلغ 92.699.

الجائحة كورونا كوفيد العملات الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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