فعاليات اليوم الـ 12 من معرض الكتاب.. سينما ولقاء فكرى مع ماريا دونياس

تقيم إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية، على المنصة الإلكترونية التي أطلقت هيئة الكتاب لتكن فى خدمة القراء والزوار بدلاً من زيارة المعرض للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الأنشطة الفنية المقدمة اليوم الاثنين لقاء مع الكاتبة الإسبانية ماريا دونياس.

يذكر أن فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، انطلقت تحت شعار "فى القراءة حياة" يوم 30 يونيو، وتم فتح أبواب مركز مصر للمعارض للجمهور من 1 يوليو، فى الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء، وتسهيلا على زوار المعرض تم وضع خرائط بأماكن دور النشر فى واجهة كل قاعة.

وتتيح حجز تذاكر الدخول والإطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

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