طرح البوستر الرسمي لفيلم «موسى» استعدادا لعرضه

طرحت شركة سينرجي فيلمز بالتعاون مع شركتي نيو سنيشري وأفلام مصر العالمية البوستر الدعائي والرسمي لفيلم موسى للنجم كريم محمود عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمي استعدادا لعرضه، حيث من المقرر عرضه قررت الشركة المنتجة لفيلم “موسى” في دور العرض المصرية والعربية إلى 11 أغسطس المقبل.

وكانت الشركة قد قررت تأجيل عرض الفيلم نظرا انتهاء أعمال الجرافيك الخاصة بالعمل، وكذلك رغبة صناعه في الابتعاد عن زخم وزحمة أفلام موسم عيد الأضحى.

وحقق البرومو الأول للفيلم المنتظر «موسى»، بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، انتشارا واسعا عبر الصفحة الرسمية لشركة «سينرجي فيلمز» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد طرحه.

قصة وأحداث فيلم موسي



الفيلم السينمائي الجديد «موسى» للمخرج بيتر ميمي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عاما كاملا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

أبطال فيلم موسي

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويناقش فكرة الروبوتات، ويقف على بطولة الفيلم كل من: «كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم في دور شرف».

وشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهى: سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، ومن المقرر أن يكون الفيلم نقلة في أفلام الروبوتات في مصر