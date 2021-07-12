بدء تعقيم الطلاب وقياس درجة حرارتهم قبل دخول اللجان الامتحانية

بدأت منذ قليل عمليات التعقيم وقياس درجات الحرارة، وتفتيش طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بالعصا الإلكترونية، من قبل الملاحظين والمراقبين، قبل توجه الطلاب اللجان الامتحانية.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الطلاب بضرورة عدم التأخير عن الموعد المحدد لحضورهم داخل اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم، حيث ستبدأ اللجان أعمالها اليوم بأداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة من صباح اليوم ليؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطالب بالإجابة عليه ورقيا بنظام البابل شيت .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب في التاسعة صباحا، أي قبل انطلاق الامتحان بـ60 دقيقة لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولفحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب وأيضا لإجراءات تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن من يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت.