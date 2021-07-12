شركتان خاصتان تتبرعان بـ 10 ملايين جرعة من لقاح «بيونتيك / فايزر» لتايوان

أعلنت الحكومة التايوانية اليوم الاثنين أن شركتين كبيرتين في مجال التكنولوجيا سوف تتبرعان بـ 10 ملايين جرعة من لقاح بيونتيك / فايزر لتايوان، عقب التوصل لاتفاق مع الشركة الألمانية بيونتيك.

وقال المتحدث باسم الحكومة لو بينج تشينج في مؤتمر صحفي إنه تم توقيع اتفاق التبرع في وقت متأخر من أمس الأحد، عقب أن توصلت شركة تايوان لتصنيع أشباه المواصلات، أكبر شركة مصنعة للشرائح الإلكترونية في العالم، وشركة هون هاي، أكبر شركة مصنعة للمنتجات الإلكترونية في

العالم، لاتفاق مع الشركة الألمانية.

وأضاف المتحدث أن الشركات الخاصة والحكومة تعاونت للحصول على اللقاحات، بعد أن واجهت تايوان صعوبات في شراء جرعات اللقاح.

وأوضح المتحدث أن شركة بيونتيك سوف تمد تايوان بـ 10 ملايين جرعة بصورة مباشرة، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن الإطار الزمني لتوصيل الجرعات.



وحصل حتى الآن 14 % من سكان تايوان البالغ عددهم 6ر23 مليون نسمة على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وكانت الرئيسة تساي انج وين قد انتقدت في مايو الماضي الصين لمنعها تايوان من توقيع اتفاق مع بيونتيك للحصول على جرعات اللقاح.

وكلفت حكومة تايوان في يونيو شركتي شركة تايوان لتصنيع أشباه المواصلات وهون هاي، التي تعرف أيضا باسم فوكسكون، بشراء كل منهما 5 ملايين جرعة من لقاح بيونتيك/فايز وتقديمهم كتبرع لتايوان.

وأعلنت الشركتان اليوم تبرعهما بالجرعات في بورصة تايوان، وقالتا إن تكلفة التبرع لن تتجاوز 175 مليون دولار لكل منهما.

لقاحات كورونا حول العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.