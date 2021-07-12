الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدءًا من اليوم.. الاحتلال يعلن توسيع مساحة الصيد بقطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال" أفيخاي أدرعي"  اليوم الاثنين،  إن إسرائيل قررت توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلا بحريا بدءا من صباح اليوم الاثنين.

 وقال  أدرعي، عبر حسابه الرسمي  على موقع “تويتر”: إن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام والمصادقة السياسية.

وأضاف أنه تقرر أيضا السماح باستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد خام للصناعة والنسيج من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من القطاع إلى إسرائيل، وشدد المتحدث باسم الجيش على أن استمرار هذه الإجراءات "مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة وفا الفلسطينية اليوم الاثنين، باقتحام عشرات المستوطنين، فجر اليوم الإثنين، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن عشرات المستوطنين المدججين بالهراوات اقتحموا الموقع بحماية حماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

بينما أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين بفلسطين السفير أحمد الديك،  أمس الأحد، أن الوزارة وعبر بعثة دولة فلسطين في جنيف تواصل طرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية من جديد على المستوى الدولي، في إطار دعم الجهود التي تبذلها هيئة الشؤون المدنية في هذا الخصوص.

وقال الديك- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن هذه القضية قد أثيرت في كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة في جلسة مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن كلمة السفير خريشة تطرّقت إلى ضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في "لم الشمل"، والتي ما زالت سلطات الاحتلال تحرمها بشكل تعسفي وغير قانوني من العيش في الوطن تحت سقف واحد، وترفض السماح لها بالقوة من ممارسة حقها في المواطنة في وطنها وفي العمل والتنقل والحركة.

المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي غزة تويتر معبر كرم أبو سالم

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وائل لطفي

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