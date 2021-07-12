أهالى قرية ببنى سويف يشيعون جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث (صور)

شيع أهالي قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، مساء أمس الأحد، جثامين 4 من شباب القرية، والذين لقوا مصرعهم، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، أثناء توجههم للعمل بأحد مواقع الشركة التي يعملون بها.

واتشحت قرية سدس بالسواد وعّم الحزن القرى المجاورة عقب تلقيهم نبأ وفاة 4 عمال من أبناء القرية أثناء استقلالهم سيارة ملاكي كانت تقلهم إلى مواقع عملهم بإحدى الشركات التي يعملون بها.

وخرجت الجثامين الأربعة في جنازة واحدة من مركز شباب قرية سدس، يتقدمهم القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمركز ببا، وعلى رأسهم المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومحمد ذكي رئيس قرية سدس، بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة إلى مثواهم الأخير بمقابر ذويهم بالقرية.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم من العاملين بشركة بتروجيت، الأحد، في حادث مروري بالطريق الإقليمي قرب مدينة الشروق، بينهم 4 من قرية واحدة وخامس من قرية كفر جمعة بمركز ببا.

وفى سياق منفصل أصيب شاب، أمس الأحد، بعد أن سقط من قطار داخل محطة قطار الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا يفيد بتلقيهم بلاغاً بسقوط شاب من قطار داخل محطة قطار الواسطى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الشخص يدعى «محمد.ع.م»، 35 سنة، مصابًا بكدمة بالرجل اليسري، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

أهالى قرية ببنى سويف يشيعون الجثامين

أهالى قرية ببنى سويف يشيعون الجثامين