أجمل فساتين رايا أبى راشد فى مهرجان كان السينمائى ٢٠٢١

استطاعت الإعلامية، رايا أبي راشد، أن تخطف الأنظار إليها، خلال فعاليات مهرجان كان، من خلال مجموعة من الإطلالات تألقت بهم على السجادة الحمراء للمهرجان، ومنها شاركت جمهورها هذه الإطلالات عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، لتستحوذ على إعجاب الالآف من المتابعين.



بالفستان الأزرق

تألقت رايا ابي راشد، بفستان أزرق، يتميز بقصة الكب بدون أكمام، ذو فتحة ساق جانبية، من توقيع المصمم رامي القاضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت رايا مكياجا ناعما، ووضعت حمرة شفاه وردية اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء فضي اللون، وزينت إطلالتها بمجوهرات رقيقة من علامة bulgari.



فستان وردي اللون

تألقت رايا، بفستاناً طويلاً، ناعما، باللون الوردي الناعم، من مجموعة المصمم زهير مراد، مزين بالدانتيل بطول الفستان، وعليه قطعة طويلة تشبه الشال، جاءت فى التصميم لتبرز جماله، ونسقت مع حزام لامع على الخصر ليبرز رشاقتها.

فستان أسود اللون



أيضا اختارت ريا أبي راشد، الظهور على السجادة الحمراء لمهرجان كان، بفستان أسود من مجموعة المصمم اللبناني جورج حبيقة، وجاء الفستان بقصة وتطريز مختلفين، عبارو عن فستلن قصير، فوقه فستان من الشيفون طويل وواسع، مزين بالاسترس، ومن الناحية الجمالية، اختارت حمرة شفاة قوية اللون، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على أكتافها.





يذكر أنه انطلق مهرجان كان، الثلاثاء الماضي 6 يوليو، فى دورته الـ74 لعام 2021، وسط حضور وتفاعل عدد كبير من نجوم هوليوود، بعد غياب العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

من هى رايا أبي راشد؟



ورايا أبي راشد، مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية، تستحوذ على متابعة أكثر من ٤ مليون متابع عبر انستجرام، وهي تحمل الجنسية البريطانية، وتميزت ريا بتقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، كما لاقا شهرة واسعة من خلال برنامجها الفنية، حيث استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية، أن تلتقي عدد كبير من أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman وغيرهم.