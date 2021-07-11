انتشال جثة شاب غرق بنهر النيل في الوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات غرق شاب في نهر النيل بمنطقة الوراق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة بنهر النيل بنطاق دائرة قسم الوراق، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وانتقلت قوة أمنية وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب الغريق وتبين من الفحص أنه يرتدي شورت أسود اللون فقط ونزل للاستحمام ليلا بجوار المرسى النيلي وجرفته المياه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وطلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل نظافة لقى مصرعه غرقًا بمجرى نهر النيل بمدينة الحوامدية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب نزل نهر النيل للاستحمام، وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بقرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثة وتبين أنها لعامل نظافة عمره 22 سنة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وتساهم قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية يوميا فى انتشال العديد من الجثث من داخل مياه نهر النيل وإنقاذ المواطنين من الغرق داخل مياه الترع، وفى حالة سقوط أى سيارة يتم الانتقال إليها بشكل سريع، ليتم إنقاذ من يتواجد بها.