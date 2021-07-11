أطباء يحذرون.. معقم اليدين قد يؤدي للعمي والوفاة

حذر الأطباء من أن الإفراط في استخدام معقم اليدين يمكن أن يؤدي إلى امتصاص المواد الكيميائية عبر الجلد مما قد يؤدي إلى العمى أو الوفاة.

ووفقًا لنتائج أخر الدراسات الطبية، التي نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، أكد الأطباء، أن الإفراط في استخدام معقم اليدين يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة بالنسبة للأطفال، لأنه يحتوي مادة كيميائية سامة تدعى "الميثانول" يمكن أن يمتصها الجلد.

ويعد الميثانول هو واحد من ثلاثة أنواع من الكحول تستخدم في منتجات معقمات الأيدي، واستهلاكها يمكن أن يسبب العمى والوفاة.

يخشى بعض الخبراء من أن المادة الكيميائية يمكن امتصاصها من خلال بشرة الأطفال، مما يتسبب في مشاكل صحية طويلة الأمد.

ويوصي الأطباء باستخدام معقم اليدين فقط عند الحاجة - بدلاً من استخدامه كل يوم - واستخدام كميات صغيرة فقط عند استخدامه.

«620% نسبة ارتفاعا في مبيعات معقمات اليدين العام الماضي»

ارتفعت مبيعات معقمات اليدين بنسبة 620 بالمائة العام الماضي، وفقًا لصحيفة بوسطن جلوب، كما شهدت أسعارها نمو بنسبة 14 في المائة في أسبوعين فقط في أواخر مارس.

من جانبه قال الدكتور جريجوري بولاند، طبيب الأمراض المعدية، يمكن للأطفال بالفعل امتصاص ما يكفي من الميثانول عبر الجلد الأمر الذي يشكل خطرًا على الأطفال.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 15 حالة تسمم بالميثانول مرتبطة باستخدام معقم اليدين في أريزونا ونيو مكسيكو العام الماضي

كما توفي أربعة من المرضى، وثلاثة أصيبوا بضرر دائم في الرؤية، بعد الاستخدام المفرط لمعقمات اليدين.

قال بولندا إن الأشخاص الذين يفرطون في استخدام معقم اليدين خوفًا من فيروس كورونا يمكن أن ينتجوا أبخرة خطيرة يمكن أن تسبب تهيج الجلد والممرات الهوائية.

ويمكن أن يتسبب الاستخدام المستمر لمعقم اليدين أيضًا في تهيج الجلد بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول.

أضافت الدكتورة أبيجيل والدمان، أخصائية الأمراض الجلدية في مستشفى بريجهام، أن الجلد يشبه الجدار الذي يساهم في حماية الأعضاء بجسم الإنسان.

غالبًا ما يكون الصابون والماء أكثر فاعلية في تلك المواقف حيث يمكن للصابون أن يكسر المخاط بشكل فعال أو يزيل المزيد من الجزيئات الصلبة، لكنه يوصي باستخدام معقم اليدين أثناء التنقل، حيث يكون استخدام الماء والصابون غير مريح أو مستحيل خارج المنزل.