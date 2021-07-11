17 وفاة و1490 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة 375 ألفا و594 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 1626 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 355 ألفا و562 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات 66ر94 %، بالإضافة لتسجيل 17 حالة وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة 2117 حالة.



وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 12 ألفا و501، ليصبح مجموع الفحوصات 3 ملايين و136 ألفا و127 فحصا، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغ 91ر11%.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.