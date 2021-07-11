الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة تاريخية في أحمال الشبكة القومية للكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

تخطت أحمال التغذية الكهربية اليوم للمرة الأولى في تاريخ الشبكة القومية لنقل الكهرباء خلال الذروة 32 ألف ميجاوات، بحسب ما أكدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ قليل في بيانا مقتضب لها عن بلوغ ذروة الأحمال إلى أعلي المعدلات.

وأضافت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الذروة بلغت  32100 ميجاوات وكان المتاح 45900 ميجاوات في حين بلغ الاحتياطي حوالى 13450ميجاوات مع استقرار كبير فى التغذية الكهربية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الزيادة التاريخية في الأحمال تمثل مردود إيجابي لما تم من تطوير  في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم  كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات ومازال العمل مستمر لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربية.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم، أن أقصى حمل اليوم 31 ألفًا و700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس السبت خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد - في نشرته اليومية - أن الحمل الأقصى اليوم 31 ألفًا و 700 ميجاوات،  مقابل 30 ألفا و700 ميجاوات أمس، بحسب تقرير مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الأحد، أن الحمل الأدنى اليوم في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ ١٤ ألف ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 7.39%، فيما أكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الحمل الأدنى بلغ 10.73%.

ونوه المركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف ،وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

زيادة تاريخية الشبكة القومية للكهرباء ميجاوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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