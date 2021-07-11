سقوط عاطلين بحوزتهم مخدر الأيس وسلاح أبيض في الشرابية

ضبط رجال مباحث القاهرة عاطلين بحوزتهما مخدر آيس وسلاح أبيض بمنطقة الشرابية.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهم كمية من مخدر الايس وسلاح أبيض “مطواة”.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف أحدهم بحيازة المواد المخدرة بغرض الإتجار واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.