كيف يخترق المحتالون بيانات «فيس بوك» ويسرقون بها عملائه؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في ظل استخدام الملايين تطبيق فيس بوك بشكل روتيني يبحث المجرمون باستمرار عن اختراقهم باستغلال الكنز الدفين من البيانات الشخصية الكامنة في الداخل.

وسيتعرف الكثير منا على المنشور الذي يبدو غريبًا من صديق على فيس بوك، متبوعًا بسرعة برسالة "تجاهل منشوراتي، لقد تعرضت للاختراق".

ومؤخرا عطّل فيس بوك أكثر من 1.3 مليار حساب مزيف بين يناير ومارس من هذا العام، لكن لا يزال الناس يتعرضون للاختراق في بعض الأحيان لأنهم يعيدون استخدام كلمات مرور سهلة التخمين.

واكتشف خبراء الأمن السيبراني، الشهر الماضي ذاكرة تخزين مؤقتًا ضخمة للبيانات المسروقة تحتوي على 26 مليون تسجيل دخول لمواقع الويب الشهيرة مثل أمازون ولينكد إن وفيس بوك.

وقالوا إن البيانات سُرقت بين عامي 2018 و 2020 باستخدام برنامج ضار مخصص من نوع تروي تسلل إلى أكثر من ثلاثة ملايين جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز وسرق 1.2 تيرابايت من المعلومات الشخصية.

فيما أكد باول فليسيد مؤلف كتاب How to Survive the Internet وقائد مستشار الأمن السيبراني في برنامج القناة 4 ، Hunted: "أعتقد أن هناك خلفية ثابتة للأشخاص الذين يتعرضون للاختراق في حساباتهم، فعندما تتعثر معلومات كلمة المرور على شبكة الإنترنت المظلمة ، سيستخدم المتسللون كلمات المرور هذه على العديد من الأنظمة الأساسية التي يعد فيس بوك أحدها".

ويفحص المتسللون كل هذه الحسابات ومعرفة أي منها لا يزال ساريًا، ويضعون قائمة معًا ويديرون حملة احتيال ضد هذه المجموعات.

فقد تنفق الشركات المالية مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كل عام لمكافحة المحتالين عبر الإنترنت مع انتشار موجة من الإعلانات المزيفة.

وبحسب الصحيفة، فمن الممكن أن تأتي التهديدات الأمنية أيضًا من مستخدمي التطبيق الآخرين، فخلال الفترة بين شخري يناير ومارس من هذا العام ، عطل فيس بوك أكثر من 1.3 مليار حساب مزيف - 99.8 في المائة من الوقت قبل الإبلاغ عنها.

وبينما يستخدم المجرمون حسابات مزيفة لإجراء عمليات التصيد الاحتيالي، فإنهم يفضلون بشكل متزايد اختراق الحسابات المشروعة.