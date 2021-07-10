السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» تعلن الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

شوقي علام
شوقي علام

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، بيانها الرسمي الصادر بقرار رقم ( 146 / هـ ) أن يومَ السبت 10 من شهر يوليه 2021م هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليو 2021م هو أول أيام ذي الحجة.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليو 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ، وأن يومَ الإثنين الموافق 19 من شهر يوليو 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليو 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبةِ الكريمة، قدم مفتي الجمهورية خالص التهنئة  للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

دار الافتاء الرؤية عيد الأضحى شوقي علام المفتي

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