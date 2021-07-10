«الداخلية» تنشر جهود مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 168 قطعة سلاح نارى، بحوزة 132 متهما).. وذلك على النحو التالى:

رشاش.

بندقية رصاص.

(15) بندقية آلية.

(23) بندقية خرطوش.

(119) فرد محلى.

(9) طبنجات.

(533) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(184) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81593) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى :

(333) حكم جناية .

(24763) حكم حبس جزئى.

(4807) حكم حبس مستأنف.

(40614) حكم غرامة.

(11076) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية، ضموا عدد (10) متهمين، ارتكبوا عدد (32) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (210) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (229) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (16٫200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (6٫175 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 5٫905 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1,715 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,268 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (403 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (53 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (63 جرام).

عدد (2247) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (325) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة ( 8 دراجات نارية) .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22352) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.