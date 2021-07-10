الحبس سنة مع الشغل لمزور الشهادات الجامعية بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال، اليوم السبت بالحبس سنة مع الشغل لمتهم بتزوير 69 إيصال سحب ترخيص، وشهادات براءة ذمة، وبيانات نجاح، وشهادات تسجيل منسوبة للضرائب، بالبساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم سيد محمد وشهرته «حمادة»، 50 سنة، بارتكاب تزوير في محررات رسمية عبارة عن شهادات براءة ذمة، وبيانات نجاح، وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة المنسوب صدورها تباعًا لجهات نيابة مرور مدينة نصر وإدارة البساتين ودار السلام التعليمية ومأمورية ضرائب مدينة نصر ثان، بطريق الاصطناع الكلي، بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت بها البيانات المراد إثباتها، وذيلها بتوقيعات عزاها زورًا للمتخصين بتلك الجهات، ومهر إياها بالأختام المقلدة.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتقليد أختام شعار الجمهورية لجهات (كلية الحقوق، جامعة حلوان، إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، مأمورية ضرائب مدينة نصر ثان، نيابة مرور القطامية) بأن اصطنعها علي غرار الأختام الصحيحة ووضع بصماتها على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى.

وأكدت شهادة الضابط مجري التحريات بمباحث القاهرة، أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهم باصطناع المحررات الرسمية كإصالات سحب ترخيص، وشهادات براءة الذمة، وغيرها من المحررات المستخدمة في تسيير المركبات مستخدما أجهزة الكترونية بمحله، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وتفتيش محله، ونفاذًا له انتقل إلى المحل مكان تواجده، وبضبطه وتفتيش المحل، عُثر على 69 إيصال سحب ترخيص منسوب صدورهم للمرور، و10 توكيلات فارغة منسوب صدورهم لمكتب توثيق أكتوبر، و10 شهادات منسوب صدورهم لنيابة المرور، وشهادة منسوب صدورها لكلية الحقوق جامعة حلوان، وشهادة منسوب صدورها لمصلحة الضرائب، و6 بيانات نجاح منسوب صدورهم لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية، كما عُثر علي حاسوب وطابعتين، وبمواجهته بالمضبوطات، أقر باصطناع تلك المحررات علي غرار المحررات الصحيحة، ومهرها بأختام مقلدة، تمهيدًا لبيعها لأصحاب المصلحة وجني المال من جراء ذلك.