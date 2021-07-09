تطورات جديدة في واقعة قتل ربة منزل على يد زوجها بحدائق القبة

استعجلت نيابة حدائق القبة، سرعة إرسال تقرير المعمل الجنائي، حول واقعة قيام زوج بقتل زوجته في حدائق القبة، بسبب خلافات أسرية بينهما، كما أمرت أيضا بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة أمرت بحبس الزوج المتهم بقتل زوجته بسبب الخلافات الأسرية في دائرة قسم حدائق القبة على ذمة التحقيق، وذلك بالتعدي عليها خلال مشاجرة نشبت بينهما بسلاح أبيض، حيث سدد لها طعنة نافذة أودت بحياتها.

كان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من القبض على متهم بقتل زوجته بعد التعدي عليها بسلاح أبيض في منطقة حدائق القبة بسبب خلافات متكررة، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شخص وزوجته في منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، وتم القبض على المتهم الذى اعترف بارتكابه للواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة