العاملون بالسياحة الروسية فى مصر عن رفع الحظر: «بلدنا هتنور بيكم»

رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسميا اليوم الخميس، الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.

ووقع بوتين اليوم الخميس مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية".

وقال حمدي حسن، المرشد السياحي المصري، إن العاملين في القطاع السياحي تلقوا لقاح كورونا بشكل سريع استعدادا لعودة السياحة الروسية بالأرقام الهائلة التي كانت تأتي لمصر قبل حظر الطيران الروسي إليها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد هامة جدا بالنسبة للعاملين في السياحة المصرية بأكملهم وليس فقط المقتصرين على السياحة الروسية.

وأضاف "حسن" خلال تصريحاته لـ"الدستور"، أن الغردقة هي المقصد الأول للسائح الروسي في مصر، حيث ينجذب الروس للطبيعة والبحر خاصة رياضة الغطس، فيما ينجذب آخرون إلى السفاري، وهذا ما دفع العاملون بشكل موسمي إلى البدء في التواجد داخل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بحثا عن مصدر رزقهم.

فيما قال تامر جورج، صاحب بازار سياحي، إنه هذا القرار الروسي الخاص بالسياح الروس سينعكس بشكل إيجابي آثاره على مصر، خاصة في حركة البيع والشراء داخل البازارات التي تعتمد بشكل كلي على الأجانب، خاصة الروس، مضيفا: “ده مصدر رزقنا والبلد دي جميلة واحنا هنخليهم يحبوا مصر اكتر من الأول”.

فيما تقول نورا فيصل، مرشدة سياحية للروس، إن جميع الفنادق استعدت للسياحة الروسية بشكل كامل عن طريق استقدام العمالة الموسمية من كافة محافظات مصر، وتم وضع خطط جديدة للتعامل مع وباء كورونا كي لا ينتشر في هذه المحافظات، فضلا عن شراء الفنادق أدوات جديدة كنوع من التجديد احتفالا بالسياح الروس.

وأضافت نورا: "كنا بدأنا نفقد الأمل في عودة السياحة"، مؤكدة أن العاملين بقطاع السياحة لجأوا إلى امتهان وظائف أخرى حين حدثت هذه الأزمة بحثا عن الرزق، موجهة حديثها للسياح: "أهلا بكم في مصر".