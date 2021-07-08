الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب مطعم سمك فاسد فى السيدة زينب

حبس صاحب مطعم
حبس صاحب مطعم

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس صاحب مطعم سمك بمنطقة السيدة زينب محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بحيازة مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتهدد صحة المواطنين، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأت عملية ضبط المتهم وما بحوزته من سلع غذائية فاسدة عندما تلقى اللواء محمد عبدالله نائب مدير المباحث إخطارًا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط كمية هائلة من الأسماك الفاسدة يقدر وزنها بـ 2٫85 طن أسماك ماكريل غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين وتهدد بالإصابة بالتسمم.

وعقب جمع المعلومات تبين أن المتهم استعد لطرح كميات الأسماك الفاسدة للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بأسلوب الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وجرت مداهمة المخزن في منطقة السيدة زينب وضبط بحوزة مالكه ثلاجة ضخمة لحفظ السلع الغذائية وبفحص الأوراق تبين عدم وجود ترخيص وأن السلع المضبوطة مجهولة المصدر.

فيما جرى ضبط المتهم بحيازة كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة يتم طهيها وتقديمها للمستهلكين في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة داخل مخزن غير مجهز ويقدر وزنها بـ1٫91 طن مقطعات دواجن – سجق وتبين بالفحص عدم وجود مستندات تدل على المنشأ، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم ندب طبيب بيطري مختص للكشف على اللحوم المضبوطة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حجزه على ذمة التحريات لحين ورود تقرير الجهة المختصة، وتقديم المستندات الدالة على مصدر المضبوطات. 

النيابة السيدة زينب القاهرة سمك أسماك

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