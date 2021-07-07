البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

"بلاها جواز" و"فرحك من غير عريس" جميعها مبادرات أو سلوكيات فردية إن جاز التعبير لجأت العديد من الفتيات إلى انتهاجها بعد التعرض إلى خيبات أمل كبرى على يد الزوج أو الخطيب مما أوجد تصرفا من الأنثى ليس معاديا لشريكها فقط ولكن معاديا لجميع الرجال كنتيجة لهذه الخيبة.

ولكن ذهبت البلوجر هبة مبروك في تطرفها ضد زوجها إلى أبعد من ذلك بكثير حيث أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي زواجها من كلب فقامت بنشر صورتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان زفاف بجوارها كلب يحمل ورقة مكتوبا عليها "حفل زفاف" دلالة على زعمها من الزواج بهذا الكلب، وأردفت معلقة على مواقع التواصل الاجتماعي: ضل كلب ولا ضل… كملوا انتوا بقى".



وأقدمت البلوجر هبة مبروك التي نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام ٢٠١٨ ويتجاوز عدد متابعيها المليون على هذه الخطوة بعد خلافها مع الزوج وهو عبد الرحمن مبروك وإن كانت طبيعة هذه الخلافات غير معروفة بشكل كامل وعلى وجه الدقة ولكن تصرف البلوجر يفصح أنها خلافات حادة وأن زواجهم يخطو لنهايته.

وتعرضت البلوجر بعد نشرها لمثل هذه التدوينة لعدد من التعليقات اللاذعة والحادة من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها: "ده مقامك يعني انتي بتهينى نفسك قبل ماتهيني جوزك عيب أوي اللي بتعمليه ده، اعملى حساب للعيش والملح ومسيرك هترجعي لجوزك وبلاش القرف ده وكمان انتى عندك ابن لما يكبر ويشوف كده هيعمل ايه ولا هيقول ايه".

وذهب البعض إلى اعتبار أن ما حدث قد يصبح موضة في الفترة القادمة ولكنه احتمال بعيد التحقيق فهذا تصرف فردي قامت به البلوجر بفعل إيذاء فادح تعرضت له من قبل زوجها أوجد لديها رغبة انتقامية أو رغبتها في اجتذاب الأنظار بسلوك مغاير تماماً وعى أي حال هذا تصرفا متطرفا غير صحيح ولن ينتشر ليصبح سلوك اجتماعي.