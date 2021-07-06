القبض على شاب شرّع فى قتل صديقه بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، القبض على شاب شرع في قتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفاده استقبال المجني عليه "محمد وحيد حسين"، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي في الرقبة وعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية وصديقه "كرولس محفوظ"، بسبب خلافات مالية وتطور الأمر وحدثت مشاجرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.