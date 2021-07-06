الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نقاش قتل طالبة وأصاب أخرى بطفاية حريق في فرح بالدقهلية

ضبط نقاش
ضبط نقاش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع إدارة البحث بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بالدقهلية والقليوبية، من ضبط أحد المتهمين في قضية مقتل وإصابة طالبتين خلال الاحتفال بأحد الأفراح بقرية أتميدة مركز ميت غمر .

- تفاصيل الواقعة

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث بالحادث، وتبين قيام مجموعة من الشباب بإحداث حالة من الهلع باستخدام طفايات الحريق وأنابيب الغاز .

وأثناء الاحتفال المرعب تطايرت إحدى الطفايات لتصيب الطالبتين  ميادة إيهاب مصطفى المرس، 20 عاما، طالبة بكلية الٱداب، ونور وليد عوض، طالبة بالثانوي وتم نقلهما لمستشفى ميت غمر العام ولفظت الأولى أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى ولا تزال الثانية تحت العلاج .

تم ضبط "ا. ع. ل. ز"، 20 عاما "نقاش" الذي تسبب في الحادث نتيجة فتح محبس الهواء لإحدى الطفايات فتطايرت واصطدمت بالطالبتين وتم حبسه علي ذمة التحقيق، كما تم أمس  ضبط وإحضار "ج م م" والذي ورد اسمه بالتحقيقات حيث كان مختبئا بإحدى الشقق بمحافظة القليوبية وإحالته للنيابة التي تواصل التحقيق

- عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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