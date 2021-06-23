تسبب في حبس حنين حسام.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق «لايكي»

أثارت قضية حنين حسام فتاة التيك توك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد حديثها عن أحد التطبيقات التي تسببت في القبض عليها.

بعد الحكم عليها بـ 10 سنوات، خرجت حنين حسام في فيديو قائلة: "أنا عملت إعلان لتطبيق لايكي مش حاجة حرام، تطبيق كلكم بتنزلوه، وعدد من مشاهير اليوتيوب عن نفس التطبيق.. ولو الأبلكيشن دا غلط سيبينه ليه؟! واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالناس"، ليتصدر بعدها التطبيق تريند "جوجل".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن تطبيق لايكي.

- تستطيع تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك أو "فيسبوك".

- منصة إنشاء فيديوهات قصيرة عالمية بارزة مثل تطبيق تيك توك، ويحتوي على أدوات تحرير والتقاط فيديوهات بمؤثرات خاصة مميزة.

-يمكن التطبيق المستخدمون من إنشاء مقاطع فيديو موسيقية مع تأثيرات خاصة بمزامنة كاملة مع إيقاع الموسيقى.

-تم إطلاق لايكي في البداية في يوليو من عام 2017.

- عُرف حتى منتصف عام 2019 باسم LIKE.

- تم تغيير علامته التجارية وإعادة تصميمه في عام 2017.

-تم تصنيف لايكي كأحد أفضل تطبيقات الترفيه في جوجل بلاي.

-يحتوي التطبيق على عدد من المميزات الذكية مثل “Hair Color” و”4D Magic” و”Superpowers”، كما يضم أسرع أداة إنتاج تحول صور المستخدمين إلى أفلام في ثوان.

-هناك شروط يجب أن تجتازها لكي تقوم بعمل بث مباشر في تطبيق لايكي منها أن يكون عمرك فوق 16 عاما.

- الفيديوهات بالتطبيق مقسمة إلى ثلاثة أقسام الأول للأشخاص الذين تقوم بمتابعتهم والثاني الفيديوهات الشائعة والثالث فيديوهات الأشخاص القريبين منك جغرافيا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كلا منهم 200 ألف جنيه .

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و" واللتان لم تتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة.