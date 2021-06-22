تفاصيل معرض الكتاب.. رئيس الوزراء يفتتحه 30 يونيو ودخول الجمهور مجانا 1 يوليو

إطلاق منصة إلكترونية بها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تقام في الفترة من 30 يونيو وحتى 15يوليو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

و عقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا بمركز المنارة لإعلان تفاصيل إقامة الدورة 52 من المعرض بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور احمد بهي الدين، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتور احمد ابراهيم نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وممثلى الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض، واعضاء اللجنة العليا للمعرض وعديد من الاعلامين والصحفين.

وقالت وزيرة الثقافة، نلتقي اليوم في ظروف استثنائية، وكلنا أمل، مليئون برغبة في الحياة، والتحدي، لنعلن تفاصيل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين والذى يعد احد أهم الأحداث الثقافية في العالم ، مشيرة إلى أن هذه الدورة تحظى برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتعكس صورة واضحة لقدرة مصر، وقوتها الناعمة، وتاتى كاحد مؤشرات دخول الوطن عصرًا جديدًا، من التحول الرقمنة.

- المعرض دلالة واضحة على حرص الدولة على دعم القراءة والنشر

وأضافت الوزيرة أن المعرض يعد دلالة واضحة على حرص مصر رئيسًا وحكومة على دعم القراءة والنشر بوصفهما من أهم مقومات الدولة الحديثة، التي تهتم بالثقافة والعلم لبناء مستقبلها، كما أنها تتعامل مع القراءة بوصفها خط المواجهة الأهم ضد الأفكار المتطرفة، بل وضد الظروف السلبية، ولذلك اختار المعرض لنفسه شعارًا دالًا هو في القراءة حياة، فبالقراءة نتحدى، ونواجه، ونبني مستقبلنا ووطننا الذي نأمل فيه.

و أوضحت الدكتورة ايناس عبد الدايم أن معرض هذا العام يعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.

- منصة إلكترونية بها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D

و تابعت يشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما ان حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام، كما تقرر استيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي نفسها، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب، وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمعرض، كما توجهت بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، ولكل من أسهم في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الثقافي المهم، الذي اعتبرته عيدًا للقراءة والكتاب، وكذلك للدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين وفريق العمل وجميع العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

- أهم وأكبر الأحداث الثقافية في الوطن العربي

من جهته قال رئيس هيئة الكتاب يعد المعرض أهم وأكبر الأحداث الثقافية في الوطن العربي والعالم، وبالرغم من اإامته هذا العام في ظل ظروف مختلفة يمر بها العالم بسبب كورونا فنحن قادرون على خوض غمار هذا التحدي الكبير وذلك من خلال التطوير الذي تشهده دورة هذا العام على كافة الاصعدة، كما يمثل معرض هذا العام مؤشرا على انطلاق مرحلة جديدة في عمره لما يشهده من تطويرات تتواكب َمع روح الجمهورية الجديدة والتي تؤكد اهمية الحفاظ على الهوية المصرية الخالصة والتحول الرقمي ودخول عهد جديد من الثقافة الرقمية وهو ما حرصنا على تحقيقه على صعيد المثال في تصميم البوستر الخاص بالمعرض ومنصته الإلكترونية التي تتيح كافة الخدمات المتعلقة به، واضاف بأن المعرض سيتم افتتاحه في 30 يونيو الجاري والاول من يوليو للجمهور على ان تبدأ مواعيد الدخول يوميا من 10 صباحا وحتى 10 مساءً عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة في الواحدة ظهرا وتنتهي في العاشرة مساءً وبطاقة استيعابية 100 الف زائر يوميا .

وقدم محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين، العرب الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير وحرصها على إقامة هذه الدورة الاستثنائية والتي اتاحت من خلالها الفرصة للناشرين العرب لتعويض خسائرهم الناجمة عن تأجيل وإلغاء العديد من المعارض حول العالم، ولدعمها وتضامنها مع الظروف التي يمر بها الناشر اللبناني حيث وافقت على معاملته معاملة الناشر المصري وتسهيل كافة العقبات إزاء مشاركته، موكدا حرصها الكبير وايمانها بأهمية دعم صناعة النشر بوجه عام.

كما قدم الدكتور احمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها وتوجيهاتها الفعالة للناشرين وإحداث مجموعة من التطويرات المتميزة بالمعرض هذا العام، والتي تمثلت في موافقتها على دخول المعرض مجانا وتفعيل المنصة الإلكترونية لأول مرة، والتي تتضمن معرضا افتراضيا متميزا وجميعها كانت تمثل لنا احلاما قد تحققت في عهدها وهو ما يتواكب مع هذه الطفرة الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الاصعدة.

- 80 ألف متر ساحة المعرض

يذكر أن معرض هذا العام تبلغ إجمالي مساحته 80 ألف متر مربع، وإجمالي مساحة ( 4 ) قاعات العرض 40 ألف متر مربع، و المساحة المستغلة ( 18591 متر مربع )، عدد الأجنحة فى المعرض 756 جناح، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين ( نشر عام ) 344 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( كتاب أجنبي ) 40 ناشرا، عدد الناشرين المصريين ( كتاب الأطفال ) 47 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( وسائل تعليمية ) 27 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( كتاب اسلامي وتراث ) 98 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، عدد الناشرين ( كتاب صوتي ) 1، عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 5، عدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية " ثقافتك كتابك " 11 ناشر، عدد المؤسسات الصحفية 7، عدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات والمؤسسات الدولة المصرية 54.

- 25 دولة تشارك في المعرض



كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول افريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالاضافة الى امريكا .

وبناء على توجيهات وزيرة الثقافة بإقرار عدة ترتيبات وإجراءات منها العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة فقد تم تسكين عدد 41 دار نشر جديدة طبقاً للقاعدة العامة وموافقة اللجنة العليا بتسكين من لديهم 50 عنوان فأكثر، وبعد ذلك تسكين كل 2 دار نشر فى جناح مجمع، و تم تسكين عدد 3 دور نشر فى الكتاب الأجنبي، و تم زيادة مساحة أجنحة عدد 18 دار نشر من مساحة 9م إلى 18م طبقاً لنفس القاعدة من 100 إصدار فأكثر ومن قدم قائمة كتبه عند تقديم أوراق الاشتراك وبعد مراجعة أرقام الإيداع.

- إنشاء منصة رقمية للدورة 52 لمعرض الكتاب



وكان قد تم الإعلان عن إنشاء منصة رقمية للدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أطلقت وزارة الثقافة المنصة الرقمية الخاصة التي تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض ،كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث " جوجل " ، ويتبعها الضغط على خيار "احجزىتذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة، كما سيتم اقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حدًا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

- توفير خطوط أوتوبيس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب



وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات فقد تقرر توفير خطوط أوتوبيس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 52 لعام 2021 حيث تقوم هيئة النقل العام على خدمة المعرض بتوفير (58 سيارة ) من خلال الخطوط الآتية :

- الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر- محور المشير – معرض الكتاب.

- الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

- الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات

النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

- الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين الشمس- ميدان رابعة – الحي السابع- حي السفارات – معرض الكتاب.

- الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة–جامعة القاهرة–القصر العيني–السيدة عائشة - الأوتوستراد–جامعة الزهر- معرض الكتاب.

- الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش–كارفور المعادي–نادي وادي دجلة–الطريق الدائري- محور المشير– معرض الكتاب.

- الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات

المظلات–سراء القبة–روكسي–السبع عمارات- الحي الثامن– الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

- مد مسار خط " العباسية – معرض الكتاب "

كما يذكر انه لمزيد من التسهيل على خدمة التنقل للجمهور فقد تقرر مد مسار خط " العباسية – معرض الكتاب " ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلاً من العباسية، وبالإضافة إلى الخطوط السابقة فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهي:- أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث، عبد المنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية، شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب– التجمع الثالث، بولاق الدكرور– معرض الكتاب – التجمع الثالث.

