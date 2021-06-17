كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس، من الكلمات البحثية التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي خاصة عقب إعلان نتائج معظم طلاب الصف الثالث الإعدادي بالعديد من محافظات الجمهورية .

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الموعد الرسمي لإعلان النتيجة وعدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس

يترقب العديد من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتائج أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام ( 2020 – 2021 ) وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرابط ( من هنا) والمخصص لتقديم كافة الخدمات لأولياء الأمور والطلاب خلال العام الدراسي خاصة عقب استئناف الدراسية إلكترونيا عبر المنصات بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تمت الامتحانات خلال الفترة من 1 – 7 يونيو الجاري داخل المدارس وسط إجراءات احترازية صارمة تهدف إلى عدم تفشي الفيروس بين الطلاب

موعد إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

لم يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية حتى الآن فيما أعلنت قيادة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن أعمال التصحيح والكنترول بدأت في جميع الإدارات التعليمية منذ السبت الماضي لتجميع ومراجعة الكشوف قبل اعتمادها رسميا وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني بشكل رسمي وتحديد العشر الأوائل، وذلك نظرا لتقليل أعداد المسئولين عن تلك الأعمال بسبب فيروس كورونا المستجد واقتصارها فقط على موظفي المديرية خاصة مع وجود تعليمات على دقة تلك الأعمال لعدم تعرض أى طالب للظلم أثناء عملية التصحيح والرصد.

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عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية

يقصد أكثر من 81 ألف طالب رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس ممن حضروا الامتحانات داخل أكثر من 412 لجنة مدرسية بالمحافظة لمعرفة درجاتهم في المواد الدراسية التي أجريت بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا حيث لم يتم تفعيل الموقع بعد أمام الطلاب وأولياء أمورهم نظرا لعدم اعتماد النتيجة بشكل رسمي ونشرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم .