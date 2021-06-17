الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس، من الكلمات البحثية التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي خاصة عقب إعلان نتائج معظم طلاب الصف الثالث الإعدادي بالعديد من محافظات الجمهورية .

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الموعد الرسمي لإعلان النتيجة وعدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات.

رسميًا.. طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالدرجات فور ظهورها

نتيجة 3 إعدادى| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 بالرقم القومى

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس

يترقب العديد من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد إعلان نتائج أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام ( 2020 – 2021 ) وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرابط ( من هنا) والمخصص لتقديم كافة الخدمات لأولياء الأمور والطلاب خلال العام الدراسي خاصة عقب استئناف الدراسية إلكترونيا عبر المنصات بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تمت الامتحانات خلال الفترة من 1 – 7 يونيو الجاري داخل المدارس وسط إجراءات احترازية صارمة تهدف إلى عدم تفشي الفيروس بين الطلاب 

 

موعد إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 

 

لم يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية حتى الآن فيما أعلنت قيادة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن أعمال التصحيح والكنترول بدأت في جميع الإدارات التعليمية منذ السبت الماضي لتجميع ومراجعة الكشوف قبل اعتمادها رسميا وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني بشكل رسمي وتحديد العشر الأوائل، وذلك نظرا لتقليل أعداد المسئولين عن تلك الأعمال بسبب فيروس كورونا المستجد واقتصارها فقط على موظفي المديرية خاصة مع وجود تعليمات على دقة تلك الأعمال لعدم تعرض أى طالب للظلم أثناء عملية التصحيح والرصد.

 

اقرأ أيضا 

كيفية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية
 

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية 

 

يقصد أكثر من 81 ألف طالب رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس ممن حضروا الامتحانات داخل أكثر من 412 لجنة مدرسية بالمحافظة لمعرفة درجاتهم في المواد الدراسية التي أجريت بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا حيث لم يتم تفعيل الموقع بعد أمام الطلاب وأولياء أمورهم نظرا لعدم اعتماد النتيجة بشكل رسمي ونشرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم .

رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية محافظة الغربية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021 رقم الجلوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

رسميًا.. طرق معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالدرجات فور ظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

ماجد حبته

ريجينى.. أكذوبة الضابط الكينى

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (4)

د. أحمد لاشين

محمد حسين يعقوب.. سقوط صنم السلفية الأخير

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الجمهورية الجديدة.. وجينات الهويَّة المصرية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه