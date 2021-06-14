يستعد طلاب الصف الثالث الاعدادي في جميع المحافظات لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بعدما قام الطلاب بتأدية امتحانات 3 اعدادي الترم الثاني ويقدم موقع وزارة التربية والتعليم www.cairogovresults.com نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021.

وبدأت عدد من مديريات الشهادة الاعدادية في المحافظات بأعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 عبر بوابة التعليم الاساسي والحصول على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021 .

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، انتهت من تصحيح كافة مواد الشهادة الإعدادية، وجار مراجعة الكراسات ورصد وجمع الدراجات، خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا لاعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 من محافظ القاهرة عقب تجهيزها.

وشدد المصدر في تصريح لـ«الدستور» على أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١، سيتم رفعها على بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي www.cairogovresults.com والحصول على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021 .

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

ويقوم الطالب او الطالبة بالحصول على نتيجة 3 اعدادي فور ظهورها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي ويحصل على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021 من هنـــــــا www.cairogovresults.com

او من خلال الدخول على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم الصف الثالث الاعدادي التابعة للمحافظة حيث تنشر رابط الحصول على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021.

مجموع درجات الصف الثالث الاعدادي 2021

و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف تحتسب درجة الشهادة الاعدادية الحاصل عليها الطالب في نتيجة الصف الثالث الاعدادي من 280 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الشهادة الاعدادية الذين تخلفوا عن أداء امتحانات 3 اعدادي التكميلية للفصل الدراسي الأول أو لم يجتازوها؛ سيسمح لهم بخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لكن بشروط.

ادي طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الاختبارات المقررة عليهم اتمام شهادة التعليم الأساسي فى اختبارات بدء أعمال عقدها بدءً من صباح أول أيام يونيو على مستوى الجمهورية تحت ظروف وقائية خاصة جاءت على أعلى مستوي ممكن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.