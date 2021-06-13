الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة عين شمس ونائبه يحصلان على جائزة «القيادة الفائقة» من الصين

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

منح المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي برعاية منظمة اليونسكو UNESCO-ICHEI بدولة الصين، جائزة القيادة الفائقة، للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كما منح جائزة القيادة الفائقة للدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب.

وذكر بيان صادر اليوم /الأحد/ عن جامعة عين شمس، أن المركز الدولي للابتكار في التعليم، منح الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم شهادة تقدير، إلى جانب منح جامعة عين شمس شهادة الاعتراف برئاسة الجامعة للدورة الأولى للمعهد الدولي للتعلم عن بعد.

يذكر أن جامعة عين شمس تم اختيارها بالانتخاب في أبريل من العام الماضي، لتكون أول وحدة رئاسية للمعهد الدولي للتعلم عن بعد ومقره جمهورية الصين الشعبية، والذي يهدف إلى إقامة شراكة مستدامة لمؤسسات التعليم العالي لتعزيز جودة التعليم والابتكار في التعليم والتعلم استنادا لمعايير الجودة الدولية من خلال بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث قدم المعهد، من خلال منصته الإلكترونية، حزمة من البرامج والمقررات والدورات التدريبية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجامعات الشريكة وتحت إشراف فريق من خبراء التعليم الإلكتروني الدوليين.

تأتي الجوائز والدروع في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية منظمة اليونسكو وشركاء من مؤسسات التعليم العالي في قارتي أفريقيا وآسيا، لتطوير العملية التعليمية والابتكار لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال والتي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.

التعليم العالي منظمة اليونسكو اليونسكو المركز الدولي للابتكار

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