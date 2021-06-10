الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وثيقة مسربة.. قمة مجموعة السبع تطالب «الصحة العالمية» بالتحقيق حول منشأ كورونا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

كشفت وثيقة مسربة من قمة مجموعة السبع أن القادة ضمن القمة سيطالبون منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق جديد وشفاف حول منشأ كورونا، حيث أشارت مسودة البيان إلى أن مجموعة السبع ستقدم مليار جرعة إضافية من لقاح كورونا خلال العام المقبل لتسريع الحماية العالمية ضد المرض، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج اليوم الخميس.

ووفقا للوكالة الأمريكية، يعكف مسؤولون أمريكيون وبريطانيون على وضع وثيقة تحدد خطة لإنهاء الوباء بحلول ديسمبر 2022، مضيفة أن تلك الوثيقة لم يتم الانتهاء منها بعد، ولكنها ستشكل الأساس لمحادثات المرحلة النهائية خلال قمة القادة في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، ابتداء من يوم الجمعة.

يأتي هذا فيما قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان، إن المنظمة لا يمكنها إجبار الصين على الكشف عن مزيد من المعلومات حول أصول الفيروس، لكنه أوضح أنها ستقترح إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة المكان الذي انتقل فيه الفيروس إلى المرحلة التالية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا الشهر الفائت، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يومًا حول منشأ الوباء.

كورونا فيروس كورونا إرشادات الصحة العالمية قمة مجموعة السبع منشأ كورونا وكالة بلومبرج

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