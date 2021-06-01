المتهم بتعذيب ابنه ودهن جسده بالعسل وتركه للحشرات بالقليوبية: «مبحبش دوشة العيال»

اعترف المتهم " ح. م. ا" 35 سنة، والذي سبق اتهامه في العديد من قضايا السرقة والمخدرات، أمام نيابة شبين القناطر بالتعدي علي نجله وتوثيقه بالحبال، ووضع عسل أسود على جسده، وتركة للحشرات والذباب أعلى سطح المنزل، بقرية الشوبك مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقال مصدر قانوني لـ "الدستور" ان المتهم قال خلال التحقيقات، أنه “مبيحبش دوشة العيال وان نجله طفل شقي ،و كان يتولى عملية تأديبه لمنعه من شقاوة العيال التي تتسبب في ازعاجه".

- خلاف دائم مع الزوجة لتدليل الطفل

وأضاف المتهم خلال التحقيق بأنه على خلاف دائم مع زوجته بسبب ما وصفه بتدليل الطفل، ولذلك كان يقوم بضربه بدافع تربيته وانه لم يقصد إزهاق روحه بل كان يرغب في إذلاله فقط لإجباره على الطاعة والامتثال لأوامره بمنع "الدوشة" في المنزل.

وتمكنت قوات مديرية أمن القليوبية من تحديد المتهم والقاء القبض عليه وتحرير محضر بواقعة تعذيب الطفل وتولت النيابة التحقيقات، وإحالة الطفل إلي الطب الشرعي لبيان الإصابات التي تعرض لها نتيجة عنف والده.

- تداول صورة تعذيب الطفل على "فيسبوك"

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأب يقوم بتعذيب نجله بربطة بحبل وخشب أعلى أحد أسطح المنازل.

وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أنه تبين أن الطفل يدعى "م.ح"، يبلغ من العمر 7 سنوات ومقيم بقرية الشوبك التابعة لشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتبين أن والده اقترف ذلك معه من أجل تهذيبه، مثلما قال في التحقيقات.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الأب اعتاد التعدي بالضرب علي الطفل، بسب ذهابه إلى الجيران وأنه تم ضبط الأب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر أن والدة الطفل قامت بتصويره، ونشر صورته وهو موثق بالحبل فوق سطح المنزل علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بوالدة الطفل لتفريغ الفيديوهات الخاصة بتعذيب الأب لنجله لفحصها، منوهًا أن النيابة العامة تواصل التحقيقات مع والد الطفل.