الاستثمار فى البشر.. المنتفعون بأدوية «حياة كريمة»: «السيسى حنيّن علينا»

نجحت مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى توفير الخدمات الصحية اللائقة لأهالى القرى الفقيرة والنائية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، عبر فحصهم طبيًا ومنحهم الأدوية اللازمة بالمجان.

تأتى هذه الجهود فى إطار خطة المبادرة الشاملة لتوفير الخدمات بكل القرى المصرية، والارتقاء بحياة سكان الريف، عبر تطوير البنية التحتية والمنازل المتهالكة، وتوفير الغذاء والدواء للفقراء.

«الدستور» التقت مجموعة من المستفيدين من مبادرة «حياة كريمة» الذين حصلوا على أدويتهم، وسيحصلون عليها مستقبلًا، بالمجان، حيث وجهوا الشكر للرئيس السيسى، ورأوا أنه السند الحقيقى لكل مصرى.

منجدة توفيق: المبادرة حققت أحلام الفقراء ووفرت جميع الأدوية اللازمة

قالت منجدة توفيق، ٧٠ عامًا، من إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، إن المرض أفقدها البصر منذ سنوات، وكانت ظروفها المادية تمنعها من الحصول على أدويتها، مضيفة: «كان توفير الدواء بالنسبة لى حلمًا ومبادرة الرئيس السيسى حققته».

وأوضحت «منجدة» أن فريقًا تابعًا لـ«حياة كريمة» زارها منذ ٣ أشهر وطلب معرفة احتياجاتها، وعندما علم بحالتها الصحية وفّر لها جميع الأدوية اللازمة مجانًا، مشيرة إلى أن «حياة كريمة» تحقق أحلام الفقراء، وتوفر لهم الأدوية والغذاء، وتطور منازلهم، وتقرب الخدمات من بيوتهم.

وذكرت أنها تحصل على أدويتها الآن شهريًا عبر المبادرة، التى تعمل على الارتقاء بحياة المواطنين فى القرى الفقيرة والنائية، منوهة بأن الرئيس السيسى هو السند لكل المصريين.

ولفتت إلى أن المبادرة ستساعدها فى توفير مستلزمات الزواج لابنتها، موجهة الشكر للرئيس السيسى وجميع العاملين بالمبادرة، مختتمة: «شكرًا للرئيس السيسى لأنه حنيّن علينا».

بكر محمد: أنقذت أصحاب الأمراض المزمنة ووفّرت الأشعة والتحاليل

أكد بكر محمد، ٥١ عامًا، من أهالى إحدى قرى محافظة القليوبية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أنقذت أصحاب الأمراض المزمنة عبر توفير الأدوية لهم مجانًا.

وقال «محمد» إنه يحتاج إلى أدوية السكر والكبد شهريًا، وكان لا يستطيع توفير ثمن هذه الأدوية، ووفرت له المبادرة جميع الأدوية، تحت إشراف وزارة الصحة، دون أن يدفع أى مقابل، بجانب إجراء جميع الفحوصات الطبية، مثل التحاليل والأشعة، بالمجان.

وأشار إلى أن كل قافلة تابعة للمبادرة تختار مكانًا فى وسط القرية المستهدفة؛ لتكون قريبة من جميع السكان، لافتًا إلى أن المريض يستفيد بفحص طبى مجانى أولًا، ثم يوضح له الأطباء تطورات حالته المرضية، ويمنحونه العلاج بكل سهولة.

وتابع: «شعرت بالاطمئنان على صحتى وعلى صحة جميع المصريين، والرئيس السيسى أدخل الفرحة إلى قلوبنا».

رمضان محمد: أنهت مشقة الذهاب إلى العيادات الخارجية

شدد رمضان محمد، ٥٨ سنة، أحد المستفيدين من مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة المنيا، على أن المبادرة وفّرت جميع التخصصات الطبية التى يحتاج إليها، ووفّرت عليه مشقة الذهاب إلى العيادات الخاصة ودفع الأموال، وقال: «كنا ندفع أموالًا كثيرة نظير شراء الأدوية وعمل الفحوصات وشراء الأدوية».

وأشار «محمد» إلى أن قوافل مبادرة «حياة كريمة» الطبية تضم تخصصات «الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة»، وعيادة تنظيم أسرة، ومعملًا، وصيدلية لصرف الدواء.

وأضاف أنه يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان، مشيرًا إلى أن المبادرة موجودة فى كل قرية للوصول لجميع المواطنين.

ولفت إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، مشددًا على أن كل الذين ذهبوا لتلقى العلاج شعروا بالأمان.

وذكر أن المبادرة تعمل أيضًا على متابعة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة للاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال إجراء الفحوصات الطبية الشاملة الدورية لهم، مؤكدًا أن هناك حالة من السعادة سادت بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعد الانتفاع بخدمات المبادرة. واختتم: «أوجه التحية والشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى والقائمين على المبادرة؛ لحرصهم على راحة المواطنين فى ظل جائحة كورونا».

فاطمة عبدالعدل: الرئيس مش ناسينا وخلانا نعيش بكرامتنا

كشفت فاطمة عبدالعدل، ٥٧ سنة، من الصف بمحافظة الجيزة، عن أن إصابتها بمرض السكرى تسببت فى تأخر حالتها الصحية، موضحة أن بتر ساقها كان أسوأ الأحداث التى مرت عليها فى حياتها، وكانت تخشى من إجراء العملية الجراحية بسبب ارتفاع التكلفة المادية، وكذلك لأنها تتطلب الحصول على أدوية لفترة طويلة، لكن القوافل الطبية التى تنظمها «حياة كريمة» جنبتها هذه الأموال والمصاريف، واستطاعت إجراء العملية بنجاح، ووفّرت المبادرة لها كل الأدوية.

وثمّنت دور المبادرة التى تهدف إلى رعاية كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتجنبهم المشقة، وتوفر لهم العلاج بشكل مجانى.

وقالت: «نشكر السيسى لأنه مش ناسينا، وحسس المصريين بكرامتهم»، لافتة إلى أن الحياة شاقة عليها، فلديها ابن مصاب بمرض نفسى، وهى تعانى من بعض الأمراض، مثل السكرى ووجود مياه على القلب وحصوات فى الكليتين، وتحتاج للأدوية مثل الإنسولين.