الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الجمعة.. روائع كلثومية فى حفل غنائي بمعهد الموسيقى العربية

مسرح معهد الموسيقى
مسرح معهد الموسيقى العربية

يقضي جمهور دار الأوبرا أمسية طربية مع مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي وذلك في السابعة مساء الجمعة ٢٨ مايو بمعهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل عدد من أعمال كوكب الشرق ومنها: “,حبيبي يسعد أوقاته لل زكريا أحمد ، و"الحب كله" ل بليغ حمدي و"أمل حياتي" لمحمد عبدالوهاب، اداء كل من المطربة صابرين النجيلي والمطربة رحاب مطاوع .  


يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتى  ضمن المبادرات التي اتخذتها دار الأوبرا المصرية للحفاظ علي التراث الموسيقي العربي وتأصيل الأعمال الطربية الخالدة التي قدمها كبار المطربين مصر والوطن العربي.

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط للجمهور لحضور الحفل وهي:

  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .
  • الإلتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم .
  • الإلتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص .
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته .
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات .
  • ممنوع التصوير أثناء الحفل.

 

وتنظم دار الأوبرا المصرية تنظم سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان «كلثوميات» تقام بمعهد الموسيقى العربية تخليداً لسيدة الغناء العربى ام كلثوم وبهدف احياء تراث الموسيقى العربي ونشره للاجيال الجديدة والشباب بأعتباره جزء اصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.

وأقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية يوم الأحد الماضي حفلا جديدا لسلسلة حلفلات “وهابيات” التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى، وتضمن الحفل نخبة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث تقام سلسلة حفلات وهابيات فى إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذى شكل جزء هام من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليدًا لأعمال محمد عبد الوهاب.

أغاني أم كلثوم كلثوميات معهد الموسيقى العربية دار الاويقضي جمهور دار الأوبرا أمسية طربية مع مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي وذلك في السابعة مساء ويتضمن برنامج الحفل عدد من أعمال كوكب الشرق ومنها “ حبيبي يسعد أوقاته لل زكريا أحمد و الحب كله ل بليغ حمدي و أمل حياتي ل محمد عبدالوهاب اداء كل من المطربة صابرين النجيلي والمطربة رحاب مطاوع يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتى ضمن المبادرات التي اتخذتها دار الأوبرا المصرية للحفاظ علي التراث الموسيقي العربي وتأصيل الأعمال الطربية الخالدة التي قدمها كبار المطربين مصر والوطن العربي يقضي جمهور دار الأوبرا أمسية طربية مع مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي وذلك في السابعة مساء الجمعة

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