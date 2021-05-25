الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2021 الترم الثاني

امتحانات طلاب الدبلومات
امتحانات طلاب الدبلومات الفنية

عقب إعلانه رسميا زادت معدلات البحث عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2021 عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الأيام القليلة الماضية حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد عقد امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميها ( 3 _ 5) سنوات وجدول الامتحانات عدد اللجان التي تم خصصتها الوزارة للطلاب.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2021 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها الفندقية والسياحية و التجارية والصناعية بنظاميها ( 3 _ 5) للعام الدراسي ( 2020 _ 2021) حيث تعقد امتحانات العملي خلال الفترة من 5 إلى 17 يونيو المقبل فيما يتم عقد الامتحانات النهائية خلال الفترة من 19 وحتى أواخر شهر يونيو المقبل داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بإلزام الطلاب بارتداء كمامات واقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول بشكل دائم و إلتزام المسافات الآمنة بين جميع المتواجدين داخل المدارس

عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وضع خطة امتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة بنظاميها ( 3 _ 5) سنوات والتي تعقد داخل للجان المدرسية خلال الفترة من 19 وحتى أواخر شهر يونيو المقبل حيث خصصت 3081 لجنة بجميع محافظات الجمهورية وذلك وسط إجراءات احترازية ووجود لجنة من وزارة الصحة لمتابعة حالات الطلاب التي تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتعامل الفوري معها وتخصيص مكان للعزل للطلاب المصابين والمشتبه بإصابتهم وذلك لمصلحة جميع الطلاب

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توزيع طلاب الدبلومات الفنية داخل اللجان الامتحانية


وفقا لتصريحات قيادات وزارة التربية والتعليم تم وضع جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2021 بجميع أنواعها ( الصناعة، الزراعة، السياحة، التجارة، ..)  بنظاميها ( 3 _ 5 ) سنوات  واختيار اللجان الامتحانية لهم بحيث يكون عدد الطلاب في اللجنة الواحد 14 طالبا فقط وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق نصائح منظمة الصحة العالمية بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء عقد الامتحانات النهائية لهم للعام الدراسي ( 2020 _ 2021)  

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