من هنا| حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

تستمر عمليات البحث من جانب ذوي الإعاقة حول كيفية حجز كشف طبي عبر بطاقة الخدمات المتكاملة، خلال هذه الفترة عبر مؤشرات البحث الشهيرة، وذلك بعد أن قامت وزارة التضامن الاجتماعي، باتخاذ قرار من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم لهم في كافة المجالات والوسائل اليومية التي يستخدمونها في حياتهم مثل المواصلات والنوادي والسلع التموينية وغيرها من الخدمات التي يحتاجون لها.

ودشنت وزارة التضامن الاجتماعي البوابة الإلكترونية من أجل مساعدة ذوي الإعاقة، وعدم ذهابهم للمقار خوفًا على صحتهم في ظل الوباء المنتشر في العالم فيروس كورونا المستجد.

كيفية حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن للمواطن الذي يريد أن يكشف أو يحجز من أجل الكشف الطبي، وذلك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، الدخول عبر الموقع الإلكتروني الآتي من خلال هذا الرابط: https://rdis.moss.gov.eg ، ويقوم بملئ البيانات المطلوبة منه، والتي تتضمن: الاسم، والرقم القومى، ورقم الهاتف، ونوع المرض، والسن، وتاريخ الميلاد، والعنوان، والمحافظة، وغيرها من البيانات الأخرى المطلوبة.

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وبعد التسجيل سيظهر للمواطن رقم الطلب الخاص به، - وينبغي ضرورة الاحتفاظ به، ووفقا لتعليمات الموقع الإلكتروني، " ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات".

تابع حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي حالة قبول الطلب، يقوم المواطن بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة، وبعدها يتوجه لمكتب التأهيل الذي قام بإختياره في الموعد المحدد، ومعه كافة الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص به، ويشار إلى أنه بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.



خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، الأولى: زيارة موقع الوزارة من خلال الرابط سالف الذكر، من خلال الرقم القومى، حيث يقوم المواطن بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية، وسيظهر كافة المعلومات عن البطاقة، بعد استيفاء كافة البيانات وتقديمها بشكل صحيح.