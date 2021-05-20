الخميس 20 مايو 2021
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محافظات

ضبط «متحرش طنطا».. ورسالة من الضحية إلى الشرطة

ضبط
ضبط

نجحت أجهزة الأمن في محافظة الغربية في ضبط شخص تحرّش بفتاة في أحد شوارع مدينة طنطا، وقام بفعل فاضح في الطريق العام.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن الغربية، إنه بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبطه صباح اليوم الخميس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

عبرت دعاء محمد طالبة كلية الأداب بجامعة طنطا بمحافظة الغربية وصاحبة  واقعة «تحرش طنطا»، عن سعادتها بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على قائد السيارة، المتهم بالتحرش بها ومطاردتها في شوارع طنطا والقيام بفعل فاضح في الشارع.


وأشارت « دعاء» إلى أن إلقاء القبض على المتهم وتقديمه للعدالة رسالة إلى كل شخص يحاول التحرش بالفتيات وتعرضهن لايذاء سواء لفظي أو جسدي، موجهة شكر إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية على سرعة القبض على المتهم، رغم وجود رقم خطأ في لوحات معدنية في رقم السيارة، وأنها علمت بالخبر من الأجهزة الأمنية التى حرصت على التواصل معها طوال الأيام التي شهدتها الواقعة.


من ناحية أخرى كانت دعاء محمد طالبة كلية الأداب بجامعة طنطا وصاحبة  واقعة "تحرش طنطا" كشفت أن نيابة ثان طنطا، طلبت منها الحضور لسماع أقوالها في واقعة التحرش والفعل الفاضح.

كما أوضحت فتاه واقعة التحرش أنها أدلت بأقوالها أمام وكيل النيابة بكل تفاصيل الواقعة، والتى حدثت أول أيام عيد الفطر، خلال تواجدها في مدينة طنطا، لقضاء إجازة عيد الفطر مع زميلاتها، وأنه ظل يطاردها نحو 20 دقيقة ما اضطرها للصعود فوق رصيف الشارع، ثم اختفى بعدها لتجده بعد دقائق يقف بسيارته أمامها ويفعل هذا الفعل الفاضح.

وكشفت الفتاة أنها حررت محضر رقم 3702 إداري ثان طنطا، تتهم فيه قائد سيارة ملاكي بفعل فاضح في الشارع، ومحاولة التحرش بها، وهو ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة، وتقديم فيديو وثقت به الواقعة.

صاحبة واقعة تحرش ملاكي طنطا شكرا لمديرية أمن الغربية لضبط المتحرش بالرغم وجود خطأ رقم

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