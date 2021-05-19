حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

سيطرت حالة من الجدل على جمهور الفنان ماجد الكدواني بعد تداول صورة ومنشور له يعلن من خلاله إصابته بمرض جلدي نادر لا يعرف تفاصيله.

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بمرض جلدي نادر

البداية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماي صورة للفنان ماجد الكدواني يظهر فيها أنه مصاب بطفح جلدي على وجهه، ولا يعرف تفاصيل المرض الجلدي النادر الذي أصابه.

كان مكتوب على الصورة تعليق على أنه منسوب للفنان ماجد الكداوني قال فيه: "حاجة بسيطة أدعوا لي بالشفاء".

حقيقة مرض ماجد الكدواني

ومع تداول هذه الصور أصيب الجمهور بحالة من الصدمة للمرض النادر الذي تعرض له الفنان المصري القدير؛ إلا أن حقيقة الأمر أنه كله مزيف، وفقًا لما نشره الفنان ماجد المصري صديق الفنان ماجد الكدواني.

ونشر الفنان ماجد المصري منشور له عبر أحد حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي، جزء من حديث الفنان ماجد الكدواني معه وهو يطمئن على صحته بعد هذه الصورة المنتشرة، حيث قال الكدواني: "دا واحد عمل حساب مزيف باسمي ونزل الصورة دي للأسف ودي صورة من فيلم تراب الماس"، مطمئن الجمهور على حالته الصحية وأنه لا يعاني من أي أمراض.

نجاح ماجد الكدواني في مسلسل الاختيار

يذكر أن الفنان ماجد الكدواني قد شارك في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والذي عرض في الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب والمعروفين .

وكان قد شارك في حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، ومن أبرزهم أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، نضال الشافعي، محمد فراج، هشام جمال، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

وتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020.