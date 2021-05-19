الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

سيطرت حالة من الجدل على جمهور الفنان ماجد الكدواني بعد تداول صورة ومنشور له يعلن من خلاله إصابته بمرض جلدي نادر لا يعرف تفاصيله.

 

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بمرض جلدي نادر

البداية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماي صورة للفنان ماجد الكدواني يظهر فيها أنه مصاب بطفح جلدي على وجهه، ولا يعرف تفاصيل المرض الجلدي النادر الذي أصابه.

 

كان مكتوب على الصورة تعليق على أنه منسوب للفنان ماجد الكداوني قال فيه: "حاجة بسيطة أدعوا لي بالشفاء".

 

حقيقة مرض ماجد الكدواني

ومع تداول هذه الصور أصيب الجمهور بحالة من الصدمة للمرض النادر الذي تعرض له الفنان المصري القدير؛ إلا أن حقيقة الأمر أنه كله مزيف، وفقًا لما نشره الفنان ماجد المصري صديق الفنان ماجد الكدواني.

ونشر الفنان ماجد المصري منشور له عبر أحد حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي، جزء من حديث الفنان ماجد الكدواني معه وهو يطمئن على صحته بعد هذه الصورة المنتشرة، حيث قال الكدواني: "دا واحد عمل حساب مزيف باسمي ونزل الصورة دي للأسف ودي صورة من فيلم تراب الماس"، مطمئن الجمهور على حالته الصحية وأنه لا يعاني من أي أمراض. 

 

نجاح ماجد الكدواني في مسلسل الاختيار  

يذكر أن الفنان ماجد الكدواني قد شارك في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والذي عرض في الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

 

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب والمعروفين .

 

وكان قد شارك في حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، ومن أبرزهم أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، نضال الشافعي، محمد فراج، هشام جمال، بيومي فؤاد،  مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

 

وتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020. 

صدم الجمهور المصري والعربي بالصور التي قام بنشرها الفنان ماجد الكدواني متعرضا فيها لمرض جلدي نادر وذلك عبر حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث ظهر طفح جلدي علي وجهه فيما الفنان ماجد الكدواني اصابة الدكتور هاني الناظر مرض

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

ضحية التحرش لـ«الدستور»: «مش هسيب حقي والنيابة طمنتني بالتحفظ على شاب العادة السرية»

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)