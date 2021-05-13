رئيس الوزراء اليوناني يحث على توخي الحذر حتى يكتمل «جدار المناعة»

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس إن بعض القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ستظل قائمة ويجب الالتزام ببروتوكولات السلامة حتى "تكمل اليونان جدار المناعة"، وذلك مع بدء تخفيف الإجراءات وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

وأضاف ميتسوتاكيس - خلال اجتماع مع عمدة مدينة سالونيك - "من أجل التمكن من الاستمرار في هذا المسار، يلزم الانتباه والالتزام بالقليل من الإجراءات الضرورية التي ستظل سارية المفعول إلى أن نبني جدار حصانة وطني نهائي"، حسبما أوردت صحيفة (كاثميرني) اليونانية.

وتابع: "بعد عدة أشهر، يسعدنا أن نخفض بشكل كبير القيود المفروضة على حركة المواطنين، وبالتالي نسمح لهم باستعادة السيطرة على حياتهم، واستئناف الحياة الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار إلى أن اليونان دخلت واقعًا جديدًا حيث يتم تقليل الحالات بشكل كبير وتقديم اللقاحات بوتيرة سريعة. وأضاف أن كل هذه العوامل مهمة وحاسمة في احتواء والحد من انتشار فيروس كورونا.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.