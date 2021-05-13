هدوء في شوارع الفيوم واختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الفطر

سادت حالة من الهدوء بمحافظة الفيوم، في وقت الظهيرة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وفي استجابة من المواطنين للإجراءات الوقائية من وباء الفيروس.

وكانت قد خلت شوارع محافظة الفيوم من المارة خاصة بعد انتهاء شعائر صلاة العيد حيث حرص الكثيرون على التواجد بمنازلهم دون ظهور أي نوع من الاحتفالات خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي نفس الوقت قامت محافظة الفيوم بإغلاق كافة الحدائق العامة والمتنزهات أمام المارة ضمن سلسلة الإجراءات التي تم فرضها للوقاية من فيروس كورونا المستجدة حيث تم فرض كردون أمني حول الحدائق والمتنزهات وإغلاق أبوابها بالإضافة إلي انتشار قوات الشرطة بالشوارع لفض أي نوع من أنواع التجمعات بينما خلت منطقة السواقي من تواجد المحتفلين بعيد الفطر المبارك.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية من الملاهى خلال أيام العيد ، بجانب منع التجمعات لأداء صلاة العيد بالساحات المفتوحة وزيارة المقابر، وأيضاً الأماكن السياحية والرحلات، بالإضافة إلى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك .

وأدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الأوقاف.

تناولت خطبة العيد والتي ألقاها الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لافتاً الى ضرورة ترشيد الزيارات الإجتماعية بين المواطنين للحد من إنتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل، للحفاظ على أنفسنا وأهالينا، مشيراً الى أهمية الصدقات، كما أكد على نشر روح التسامح بين جميع طوائف الشعب، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مناشداً باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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