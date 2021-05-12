يهتم المسلمون في العالم بصلاة العيد 2021، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، لنرصد لكم في التقرير التالي مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات بجمهورية مصر العربية، عقب أن اعتمد المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزقية مواقيت صلاة العيد 2021 من خلال الحسابات الفلكية، والتي جرت إبان إعلان دار الإفتاء المصرية عن أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويوافق عيد الفطر المبارك 1442 في مصر يوم الخميس الثالث عشر من شهر مايو 2021، بينما أعلنت 15 دولة عربية عن أن عيد الفطر يوم الخميس أيضاً وهم كل من الإمارات والسعودية واليمن، والبحرين والكويت، وقطر والأردن، والعراق، وفلسطين، وذلك بعدما تعذرت رؤية هلال شهر شوال.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021

وبحسب الجدول المعتمد عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2021، فإن أول محافظة تبدأ صلاة العيد هي طابا في تمام الساعة 5:14 صباحاً، لتأتي محافظة شمال سيناء بعدها بدقيقتين في تمام الساعة 5:16 صباحاً.

مواعيد صلاة العيد في القاهرة والإسكندرية

وإكمالاً لجدول مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 تكون صلاة العيد في القاهرة بداية من الساعة 5:28، ويتبعها محافظتي المنوفية والجيزة، ام موعد صلاة العيد في الإسكندرية فستكون خلال الساعة 5:31 صباحاً، ويتبعها في الموعد محافظة الفيوم.

مواعيد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر 2021

وفي الساعة 5:21 صباحاً تبدأ صلاة العيد في محافظة بورسعيد، أما الساعة 5:23 صباحا تكون في محافظات السويس والغردقة ودمياط.

أما الساعة 5:22 صباحاً تكون صلاة العيد في محافظات الإسماعيلية ، و مدينة الطور بجنوب سيناء، وفي مدن سانت كاترين وشرم الشيخ بجنوب سيناء.

وتبدأ مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في شلاتين حينما تحل الساعة الخامسة وعشرين دقيقة، أما البحيرة وقنا فستكون خلال الساعة 5:29 صباحاً.

وفي محافظات كفر الشيخ والقليوبية والغربية تكون صلاة عيد الفطر 1441 في الساعة 5:27 صباحاً، بينما تحل في الشرقية "الزقازيق قبل الوقت الماضي بدقيقة واحدة، أما المنصورة فستكون في الساعة 5:25 صباحاً.

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أما محافظات المنيا و أسيوط و سوهاج فسيكون الموعد خلال 5:33 صباحاً، وفي بني سويف في الخامسة وثلاثين دقيقة.

وفي تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة تكون صلاة العيد في أسوان وبعدها بدقيقة في مطروح، على ان تكون السلوم آخر المدن المصرية أداءاً لصلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة.