كيف تحمي نفسك من «كورونا على مواد البقالة»؟

كشف موقع «Healthline» المعني بالشؤون الصحية احتمالية وجود فيروس كورونا على المواد الغذائية والعبوات المغلفة لها، مما يثير مخاوف من انتقال العدوى للإنسان وإن كانت نسبة انتقال عدوى كورونا من الأسطح المختلفة إلى الإنسان ضئيلة.

وقدّم التقرير عدداً من النصائح لتجنب انتقال الفيروس من المواد الغذائية إلى الإنسان والالتزام باتخاذ تدابير سلامة الغذاء المناسبة بما يضمن عدم الإصابة بالمرض عن طريق الطعام أو العبوات المغلفة له.

ووفقاً للتقرير العلمي فقد نصح أولاً بضرورة الحفاظ على غسل اليدين باستخدام الصابون والماء الدافئ قبل وبعد تناول الطعام، كما يجب غسل اليدين بعد التعامل مع المواد الغذائية النيئة مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، فضلاً عن طهي الطعام على درجة الحرارة المناسبة حيث تعتبر درجة الحرارة الداخلية لهذه الأغذية وسيلة لقتل الجراثيم التي يحتمل أن تكون ضارة مثل البكتيريا.

ونصح التقرير أيضا بضرورة شطف المنتجات الطازجة لأن الجراثيم يمكن أن تتراكم على سطح المنتجات الطازجة، ويتم تنظيف المنتجات الطازجة عن طريق فرك سطح المنتج برفق تحت الماء الجاري البارد.

أما بالنسبة للمنتجات الصلبة مثل البطاطس أو التفاح، يمكن استخدام فرشاة نظيفة بدون صابون للمساعدة على فرك السطح برفق، مع ضرورة غسل اليدين جيدًا بعد الرجوع من محل البقالة وتجنب استخدام مواد التبييض أو الأمونيا أو المطهرات الأخرى لتنظيف عبوات الطعام.

كما نصح التقرير بضرورة التخلص من أي عبوات أغذية أو أكياس تسوق غير ضرورية ، وغسل أكياس التسوق القماشية المتسخة بمنظفات الغسيل التقليدية.

أما في حالة طلب الوجبات السريعة فقد نصح التقرير بضرورة اختيار التعامل مع المنافذ، التي تفرض قيود صارمة على العاملين والعملاء فيما يتعلق بارتداء الكمامات، مع التخلص من العبوة الموجودة بها الطعام بعد تلقي الطلب ونقل الطعام إلى طبق نظيف، واستخدم أدوات المطبخ المنزلية، بما يشمل الملاعق والشوك والسكاكين والأطباق والأواني والمناديل، بدلاً من الأدوات البلاستيكية المتوفرة مع الطلبات.