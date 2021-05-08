الآن.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021

تصدر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، محركات البحث خلال هذه الفترة، بعد الانتهاء من امتحانات شهر أبريل لجميع فصول النقل في مختلف المراحل الدراسية، والتي بدأت بها الأجازة الصيفية، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بسبب الوضع الصحى الذي تمر به البلاد من انتشار وباء كورونا المستجد الذي غير الخريطة الدراسية هذا العام.

جائحة كورونا تسببت في العديد من الخسائر في الأرواح والخسائر المادية التي أدت إلى تدهور الظروف الاقتصادية، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط، بل أثرت على جميع المجالات في المجتمع وخاصة التعليم الذي تأثر بشكل كبير.

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من جانبها، اتجهت وزارة التربية والتعليم، هذا العام لتأسيس العديد من المنصات الإلكترونية التي تساعد الطلاب في تلقى المقررات الدراسية ومتابعة المناهج الدراسية، والتواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة، وتحميل النماذج الاسترشادية، وغيرها من الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة للطلاب من أجل النهوض بحركة التعليم في مصر.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

بعد الانتهاء من عملية الامتحانات لشهر أبريل تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب عبر محركات البحث الشهيرة حول رابط وزارة التربية والتعليم، والذي من المقرر أن تعلن من خلاله النتائج خلال هذه الفترة، وذلك بعد أن تتم عملية التصحيح والمراجعة، وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، حيث يمكنهم الدخول عبر الرابط التالي: https://www.cairogovresults.com .

موعد إعلان نتائج امتحانات شهر أبريل

وطبقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نتائج الامتحانات المجمعة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الثانى سوف تعلن فى المدارس من خلال الإدارات التعليمية بعد انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة المطلوبة لأوراق الامتحانات .

موعد امتحانات شهر أبريل

وبعد معرفة رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات، ويشار إلى أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، أدوا امتحانات شهر أبريل في الفترة من 26 حتى 28 أبريل الماضى ورقيا فى المدارس، حيث اختبر الطلاب امتحانات مجمعة فقط شملت منهج الفصل الدراسى الثانى حتى أبريل الماضى، ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة، وبنسبة كبيرة بعد عيد الفطر المبارك.