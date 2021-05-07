الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة لشكل بطاقة الرقم القومي الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور لتصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة.

وشددت وزارة الداخلية على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.

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