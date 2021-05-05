يرغب الكثير من المواطنين في معرفة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، عبر مؤشرات البحث اليومية، بالتزامن مع بداية شهر مايو، حيث تقوم هيئة التأمينات بصرف المعاشات مع بداية الشهر، لذا تتزايد عمليات البحث، كما يكثر المواطنين البحث عن الرابط أيضا لقرب موعد عيد الفطر المبارك، فهناك الكثير منهم يريد صرف المعاش لشراء مستلزمات العيد.

تقدم" الدستور" خدمة لقرائها وهى الرابط الخاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021



من جانبها، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، لافتة إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة جميع ما يتعلق ببرنامج تكافل ومعاش كرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الرابط التالي https://www.moss.gov.eg/ar-eg.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021



ويمكن للمواطن الذي حصل على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن موعد صرف المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعيwww.moss.gov.eg/ar-eg، ويقوم المواطن المستفيد من المعاش بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما من اليسار حتى اليمين، شريطة أن يكون ساري، في الخانة المخصصة لذلك، ثم يقوم بالضغط على أيقونة استعلام.

وسيظهر بعدها جميع المعلومات المتعلقة بالمعاش، وتاريخ القبض والمكان، والمحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن المستفيد من المعاش، ونوع البطاقة للمستفيد تكافل أو كرامة، وحالة البطاقة سارية، متجمدة، إيقاف، في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب، وفي حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.



تابع رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021



ويشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت عدد من الشروط والضوابط للحصول على معاش تكافل وكرامة للشباب والمسنين والأرامل والمطلقات، وأسر شهداء المجندين، وغيرهم ممن لا يحصلون على دخل شهري ثابت نظرًا لظروف صحية أو إعاقة تمنعهم من العمل.



ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قدمت العديد من الخدمات للمواطنين، وتساعد الأسر التي ليس لديها دخل ثابت، كما ساهمت بشكل كبير في منحة العمالة غير المنتظمة التي تم صرفها خلال الشهور الماضية بسبب جائحة أزمة كورونا المستجدة، حيث تم صرفها على 6 دفعات شهرية بواقع 500 جنيه شهريا.



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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي